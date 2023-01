Gerard van Laarhoven is nu ‘de hoogste baas’ bij Willem II

Van Laarhoven volgt Gerritse op als voorzitter Stichtings­be­stuur Willem II

Gerard van Laarhoven (67) is de nieuwe voorzitter van het Stichtingsbestuur van Willem II, het hoogste bestuursorgaan van de club. De voormalig topman van Interpolis (en oude bekende van de Tricolores) is de opvolger van Paul Gerritse, die na twee termijnen van drie jaar is afgetreden.

13:10