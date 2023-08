Gemeente steekt wéér stok tussen wielen van flitsbezorger: Flink bij Westpoint moet dicht

Meer dan 1 tegel per inwoner eruit: Et­ten-Leur op kop in NK Tegelwip­pen, voor Baar­le-Nas­sau

ETTEN-LEUR - Maar liefst 59.413 tegels verdwenen er dit jaar al uit Ettense en Leurse tuinen, meer dan 1 per inwoner. Daarmee is de gemeente in het NK Tegelwippen in de categorie kleine gemeenten aan de leiding. Baarle-Nassau staat tweede.