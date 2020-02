Gemeente gooit pand in Gilze drie maanden op slot na woninginval waarbij wapens en drugs gevonden werden

Kritiek in Oisterwijk op nieuwe overeen­komst met COA zwelt aan: VVD spreekt van ‘kat in de zak’

11:37 OISTERWIJK - ‘Kat in de zak'. Zo typeert de VVD in Oisterwijk de nieuwe bestuursovereenkomst met het COA over een nieuwe periode voor het asielzoekerscentrum aan de Scheibaan (zie BD-dossier).