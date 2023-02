Geen transfer, maar eindelijk weer een glansrol voor Willem II-spits Hornkamp: ‘Het plan? Over lijken gaan’

Lions Club Tilburg haalt 76.000 euro voor twee goede doelen: ‘Enorme positieve impact’

TILBURG - De Lions Club Tilburg ‘Regte Heide’ haalde recent 76.000 euro op voor twee goede doelen. Zowel de Quiet Community in Tilburg als de Stichting Kind & Oor - die in Nepal actief is - kregen een cheque van 38.000 euro.

2 februari