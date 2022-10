Geen ferme sprints maar wel veel plezier bij Walking Rugby in Tilburg

Noodtent voor daklozen keert tijdens donkere maanden terug op Noad-ter­rein in Tilburg

TILBURG - Voor de tweede winter op rij wil Tilburg dakloze arbeidsmigranten opvang bieden in een noodtent op het voormalige Noad-terrein aan de Melis Stokestraat. De winteropvang is tijdelijk, gaat half november open en – als het ’s nachts niet te koud is – weer dicht op 1 april.

