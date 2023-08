Geen bureaucratie en ellenlange formulieren, Tilburgse armoedebestrijder schenkt vanuit het hart: ‘Wij zijn de laatste strohalm’

BIJ DE EFTELING Vriendin­nen Tina en Lisette werken al veertig jaar bij de Efteling: ‘Wij zijn van hard werken, niet piepen, doorgaan’

KAATSHEUVEL - Lisette en Tina hebben beiden een prikkaart op zolder liggen, een souvenir uit de tijd dat de Efteling een prikklok had om personeel te controleren. De dames zijn veertig jaar in dienst en zagen verandering na verandering. ,,Collega’s met blauwe haren. Ja, dat is wennen.”