Geboortenieuws: acht flamingo's kruipen uit hun ei bij de Beekse Bergen

Oliver (18) uit Oisterwijk schrijft geschiede­nis en landt veilig op aarde als jongste astronaut ooit

20 juli De 18-jarige student Oliver Daemen uit Oisterwijk is sinds dinsdagmiddag de jongste astronaut ooit. De Brabander zat aan boord bij de ruimtevlucht van Amazonoprichter Jeff Bezos. Dat werd even na 15.00 uur Nederlandse tijd de ruimte in geschoten, zo was live te zien op deze site.