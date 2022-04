GBA gaat in Alphen-Chaam met GBSV en VVD in zee

De afgelopen periode deden alle fracties mee aan een raadsbrede samenwerking. Van dat model stappen GBA, GBSV en VVD nu af. Met 10 van de 15 zetels beschikken ze over een sterke meerderheid. Om tot elkaar te komen hebben ze geen informateur of verkenner nodig gehad. Het CDA was vier jaar geleden nog de grootse partij, maar moest vorige maand 1 van zijn 4 zetels inleveren. GBA, geworteld in Alphen, en GBSV, geworteld in Chaam, bleven op 4 zetels steken. De VVD haalde zijn 2 zetels verspreid over de hele gemeente op.