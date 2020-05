Gaslek in Oranjestraat in Gilze

Milieu­teams ‘niet zomaar’ akkoord met plan voor De Utrecht

7:00 HILVARENBEEK/ESBEEK - Dat het B-Team en de Vereniging Natuur en Milieu in Hilvarenbeek (VNMH) het eens zijn met de plannen voor zes woningen op landgoed De Utrecht in Esbeek, is nog niet gezegd. Daar willen beide voorzitters op zijn minst een ‘mits’ bij plaatsen. ,,We willen mee praten om te komen tot een win-win-situatie, maar we zijn niet zonder meer akkoord", zegt Cor Luijsterburg, voorzitter van VNMH.