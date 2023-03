Garage in woonwijk in Oisterwijk blijkt opslag voor drugs en vuurwerk

Stoere Kerels | Krijgt zelf opgeleide Goirlenaar Niels van Berkel zondag een basis­plaats bij Willem II?

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 30 van dit seizoen blikken ze onder meer terug op de met 1-3 gewonnen uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. De belgast in deze aflevering is Niek Vossebelt, oud-speler van Willem II en dit seizoen actief bij Roda JC.