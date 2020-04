Fysiotherapeut in coronatijd: ‘Als fysio maanden stil ligt, is er straks een probleem bij huisarts en ziekenhuis’

Laatste eerbetoon aan Jan in 't Groen: afscheid van een icoon in Kaatsheu­vel

4 april KAATSHEUVEL - In gezelschap van een kleine groep genodigden heeft de familie zaterdagmiddag afscheid genomen van Jan in 't Groen bij het crematorium in Tilburg. Gezeten in een grote kring rond de kist met bloemen werd uitvoerig stilgestaan bij het rijke leven van de markante Kaatsheuvelnaar.