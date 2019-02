FvD heeft 'geen spijt' van hoaxfoto klimaatspijbelaars McDonalds Tilburg: 'Hoe konden wij dit nou weten?’

Een woordvoerder van Forum voor Democratie ontkent dat de partij bewust heeft meegewerkt aan het verspreiden van nepnieuws. ,,We hebben meteen ingegrepen toen we hoorden dat de foto nep was”, laat een woordvoerder weten. ,,Uiteindelijk heeft het maar een paar minuten op ons kanaal gestaan. Onze rol hierin is dus erg bescheiden.”



Forum voor Democratie, dat ruim 40.000 volgers op Twitter heeft, vindt het niet nodig om excuses te maken. ,,Hoe konden wij nou weten dat die foto niet in Den Haag was gemaakt? Moeten we dan een uur lang wachten voor we iets mogen retweeten? We hebben goed en zorgvuldig gehandeld door de foto meteen te verwijderen”, stelt de woordvoerder.