Freek de Jonge: ‘Niemand is honderd procent slecht, zelfs in Poetin zit misschien nog een flinter goed’

,,Het zal de zesde of de zevende keer zijn dat ik de voorstelling speel”, zegt Freek de Jonge over zijn optreden in De Cultuurboerderij. Het is het gevolg van een optreden tijdens het kapsalonprotest begin dit jaar. Het verhaal dat hij daar vertelde ontwikkelde zich snel. In het najaar gaat hij ermee de theaters in. Nu krijgt het vorm in optredens.