Fred van maaltijdbezorgservice Frèd Mar Tèùs wint het Leuterconcours van Tilburg

met video Meer dan dertig waterstof­gas­fles­sen en automa­tisch vuurwapen gevonden in Tilburgse garagebox

TILBURG - De politie heeft donderdagochtend ruim dertig waterstofgasflessen en een automatisch vuurwapen met patronen aangetroffen in een garagebox in Tilburg. ,,We nemen deze zaak serieus, omdat waterstof een grondstof is voor synthetische drugs”, zegt een politiewoordvoerder.

19 januari