Foutje met garage dure grap voor gemeente Alphen-Chaam

Een vergissing van een senior-ambtenaar van het Cluster vergunningverlening kan voor de gemeente Alphen-Chaam flink in de papieren gaan lopen. In het ergste geval moet de gemeente aan Alphenaar Wim Hooijen 86.000 euro schade vergoeden. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.

Het gaat over de L-vormige garage die Hooijen zonder vergunning heeft gebouwd bij zijn huis aan de Reitheining. Hij had bij de gemeente geïnformeerd of hij een vergunning nodig had en kreeg van de betreffende ambtenaar te horen dat dit zonder vergunning mocht. De medewerkster van de gemeente was een oud-klasgenoot van Hooijens zus, zei Hooijen in december vorig jaar bij de Raad van State.

Quote Hooijen mocht vertrouwen op de mededeling van de vergunnin­gen­amb­te­naar Raad van State

De bouw van de garage waar hij oldtimers stalt, bleef niet onopgemerkt. Een bouwinspecteur van de gemeente zei dat zoiets niet mag op op grond van het bestemmingsplan en maakte een negatief rapport op. Ook Hooijens buurman Peter Boumans roerde zich. Gevolg was dat de gemeente aan Hooijen een sloopbevel stuurde. Die maakte daar echter bezwaar tegen, waarna Alphen-Chaam het sloopbevel introk.

Ommezwaai

Deze abrupte ommezwaai van de gemeente was voor buurman Boumans aanleiding naar de rechtbank te stappen. Die gaf de gemeente ervan langs en stelde Boumans in het gelijk. In december vorig jaar belandde de zaak in hoger beroep bij de Raad van State. Die besliste deze week dat Hooijen niets verkeerd heeft gedaan omdat hij mocht vertrouwen op de mededeling van de vergunningenambtenaar.

Schadevergoeding

Maar daarmee is de zaak niet klaar, want buurman Boumans heeft een belang wat zwaarder weegt, vindt de Raad van State. De garage staat namelijk in het zicht van de buurman waardoor zijn woning minder waard wordt. Conclusie is dat de gemeente een nieuw sloopbevel moet maken waarin een schadevergoeding zit verwerkt voor Hooijen. Die zegt dat zijn garage 86.000 euro heeft gekost.