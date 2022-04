Formatie Tilburg duurt voort, beoogde coalitiepartners de straat op voor mening inwoners

Liquidatie op landgoed De Utrecht na bijna 80 jaar opgelost: ‘Had hij wel echt een keus?’

ESBEEK - Na bijna tachtig jaar is de liquidatie van een Duitse spion op landgoed De Utrecht in Esbeek opgelost. Het was Albert Wisman, een onderscheiden verzetsheld. Schrijver Frank Krake stuitte op het bewijs in zijn zoektocht naar informatie over de grootste bankroof die ooit in Nederland is gepleegd. ,,Het is een jij of ik-verhaal. Had hij wel echt een keus?”

29 april