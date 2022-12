Flinke schade en fooienpot gestolen bij inbraak Kiosk in Spoorpark Tilburg, camerabeelden verspreid

De inbraak vond plaats tussen 02.00 en 03.00 uur, in de nacht van kerstavond op eerste kerstdag. Volgens de eigenaar is er veel schade aan het pand en is de fooienpot weg. De buit voor de inbrekers bleef minimaal doordat klanten sinds enkele weken alleen nog kunnen pinnen bij de Kiosk.

‘Om veiligheidsoverwegingen zijn we, tot onze grote spijt (want we vinden in principe dat je je koffietje ook moet kunnen afrekenen met wat kleingeld), drie weken geleden overgegaan op volledig cashloos', schrijft de eigenaar op Instagram. ‘Hierdoor was er niets van waarde in de kiosk aanwezig.’