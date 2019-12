Flinke hoop brandend sloophout houdt brandweer urenlang bezig in Rijen

VIDEO Tilburgse Revue mogelijk in het najaar van 2021. Niet meer in januari

12:30 TILBURG - De veertiende editie van de Tilburgse Revue is waarschijnlijk in het najaar van 2021. De eerdere edities van het volkse evenement met theater, muziek en dans waren steeds in januari bij Theaters Tilburg. Het bestuur van de Revue is druk in de weer met het werven van sponsors. Pas als de begroting in orde is wordt het sein op groen gezet, aldus voorzitter Joost Eijkens.