Fire-Up brengt 'vuur tot leven', maar nu lijkt het in Oisterwijk genoeg geweest met de aanmaakblokjes

Voordat de kleine Maxine (3) overleed kon ze nog één keer met haar gezin op vakantie, dankzij Gijsje Eigenwijs­je

ALPHEN - Het leven van het gezin van Marjolein Broeren stond op zijn kop toen het jongste lid de ongeneeslijke ziekte hersenstamkanker kreeg. Maxine was op dat moment bijna drie jaar oud. Dankzij de Alphense stichting Gijsje Eigenwijsje hebben zij nog één laatste vakantie samen doorgebracht. ,,We hebben die week mooie herinneringen gemaakt, maar tegelijkertijd besefte ik: dit is de laatste keer.”

12 juni