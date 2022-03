File vóór de grens in Poppel lijkt opgelost: tankende automobilisten voorbij de pomp pas in de rij

video Voor 1,77 euro tanken in België, daar staan Brabanders graag even voor in de file

RAVELS/GOIRLE - Lange rijen met Nederlanders bij tankstation Van Raak in het Belgische Ravels. Allemaal bestuurders die goedkoper dan in eigen land hun tank vol willen gooien. Want nadat de Belgische regering de accijnzen verlaagde, is het verschil in brandstofprijzen sinds zaterdag nog groter. ,,Dit voelt heel lekker.”

20 maart