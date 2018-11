File op A58 tussen Breda en Tilburg in beide richtingen door ongelukken

Timmietex is niet meer, lang leve Timm: ‘Het is tijd voor mijn eigen shit’

6:00 Tilburgse rapper Timmietex, met zijn vrolijke nummers over stappen in Kruikenstad, vrouwen en zijn ego, is niet meer. Tim van Dongen brengt nu zijn nieuwe muziek uit als Timm, met een compleet nieuwe sound. ,,Het is nu tijd voor mijn eigen shit, zonder concessies rappen over mijn eigen gevoelens.”