Fikse tekorten? Goirle houdt 6 miljoen over, maar rekent zich niet rijk

Al jaren gaat het in Goirle over de donkere wolken die samenpakken boven de begroting. Maar plots is daar de zogenaamde Meicirculaire, de vertaling voor gemeentes van de Voorjaarsnota van de Rijksoverheid. En die pakt voor Goirle gunstig uit. Het kleine overschot in 2023 (bijna 2 ton) is gegroeid naar een plus van 3,8 miljoen euro.