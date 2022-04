Fietspad voor sportpark, wei voor paarden: manege lijkt eruit met Oisterwijk

Gemeente kijkt of vlonders Piushaven nog wel gewenst zijn: ‘paniek­voet­bal’ versus ‘haal weg, haal weg’

TILBURG - Tijdens de coronazomers lag de Piushaven ramvol, dat leverde soms overlast op. De gemeente bekijkt nu of de vlonders aan de Hopliedenkade daar wel gewenst zijn of mogelijk een andere plek krijgen. Een besluit is nog niet genomen, maar in de buurt wordt er driftig over gespeculeerd en gediscussieerd.

