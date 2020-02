Fietser op slag dood na aanrijding in België, bestuurder op de vlucht en opgepakt in Nederland

In het centrum van het Belgische Arendonk is vanavond rond 18.45 uur een dodelijk verkeersongeval met een fietser gebeurd. De bestuurder die het ongeval veroorzaakte, sloeg vervolgens op de vlucht. Hij was volgens een getuige zichtbaar dronken en is nog uitgestapt. De bestuurder vluchtte nadien in de richting van Reusel naar Nederland, waar hij in de loop van de avond werd opgepakt door de Nederlandse politie.

Het ongeval gebeurde aan De Valken, in het centrum van Arendonk. Volgens getuigen fietste een 31-jarige man aan de rechterkant van de weg. Hij fietste weg van het centrum toen hij werd geschept door een lichte vrachtauto die uit de andere richting kwam. Het slachtoffer overleefde de aanrijding niet. Hij was op slag dood.

De auto die de fietser schepte, reed in de tegenovergestelde richting, naar de dorpskern van Arendonk. De bestuurder is vermoedelijk eerst helemaal naar de linkerkant van de weg uitgeweken voordat de aanrijding plaatsvond. Een vrouw die het ongeval zag gebeuren, verklaarde dat de bestuurder zichtbaar dronken was.

De bestuurder hield even halt na de aanrijding. Hij stapte uit en aanschouwde wat hij had aangericht, maar stapte terug in zijn wagen en pleegde vluchtmisdrijf.

Grens

Een bestuurder die kort na het ongeval in de straat passeerde, zag de lichte vrachtauto wegvluchten, verder richting het centrum van Arendonk. De auto was zwaar beschadigd door het ongeval. De bestuurder van vrachtauto vluchtte na het ongeval verder weg richting Reusel, net over de grens met Nederland. Zijn auto werd daar gesignaleerd. “De bestuurder wordt opgespoord. We werken daarvoor samen met de Nederlandse politie”, bevestigde een parketwoordvoerder.

In de loop van de avond kon de bestuurder worden opgepakt in Nederland. Het gaat om een 36-jarige Belg die sinds kort in Nederland woont. Er is een onderzoeksrechter gevorderd om een Europees aanhoudingsbevel te regelen. De onderzoeksrechter zal zijn overlevering vragen.

Volleybalclub

In Arendonk wordt aangeslagen gereageerd op het tragische verkeersongeval en de onverwachte dood van slachtoffer Jasper Horsting. Als lid van de plaatselijke volleybalclub ARVOC en oud-leider van de scouts in Arendonk was hij een bekend figuur in zijn dorp. ,,Dit komt hard aan. Hij is door veel mensen gekend”, reageert burgemeester Kristof Hendrickx. Hij kwam naar de plaats van het ongeval.

‘Volle gas’