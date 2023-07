Fietser gaat andere fietser te lijf na botsing in Tilburg

Van eenmans­zaak op weg naar miljard euro omzet: Hoppenbrou­wers neemt wéér bedrijven over

UDENHOUT - Ook in de installatiewereld is het overnemen en fuseren geblazen. Hoppenbrouwers uit Udenhout doet daar graag aan mee, het wil bij de ‘grote jongens’ in de branche blijven horen. ,,We krijgen jaarlijks wel zestig aanbiedingen van bedrijven die overgenomen willen worden.”