Fietser breekt enkel bij botsing met auto in Gilze

INTERVIEW Van Tilburg naar Thailand: de nieuwe RTL-correspon­dent Thom Schelstrae­te (30) wil ons een Azië tonen zonder de bekende clichés

UTRECHT/TILBURG – Hij had vorige maand zijn koffer nog niet uitgepakt of hij stond al verslag te doen van twee grote rampen. Als nieuwe RTL-correspondent in Zuidoost-Azië werd Thom Schelstraete (30) direct in het diepe gegooid. De komende jaren wil de Tilburger de clichés over de regio doorprikken. Als het even kan met menselijke verhalen en iets minder dood en verderf.

27 november