Fietsenstalling Efteling vanaf nu gratis, maar wel onbewaakt

Nieuwe hoofdoffi­cier van justitie voor Zeeland/West-Bra­bant

16:19 BREDA - Margreet Fröberg (53) begint op 19 augustus als de nieuwe hoofdofficier van justitie in het parket Zeeland-West-Brabant. Zij volgt Charles van der Voort op, die in oktober vorig jaar opstapte na een vernietigend rapport over de verziekte sfeer in de organisatie.