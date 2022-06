Festival van het Levenslied is ook een feestje voor de artiesten zelf (al moest Bauer eens vluchten voor zijn fans)

Geen Levenslied zonder Corry Konings. De Tilburgse zangeres deed bijna alle dertig edities van het gratis smartlappenfestijn aan. ,,Een of twee keer niet geloof ik”, vertelt de zangeres die onder meer bekend is van de hit Huilen is voor jou te laat. Waarom ze verstek moest laten gaan is vervlogen in de mist der tijd. Maar liever staat ze er wél: ,,Je kunt er altijd over de koppen lopen, het is er erg gezellig met elkaar.”



Dit weekend staat ze er twee keer op de planken, onder meer tijdens een optreden samen met John de Bever. ,,Eén van de mooiste festivals”, zegt De Bever. ,,En het is heel goed dat er zo al dertig jaar aandacht voor is, het levenslied blijft toch een ondergeschoven kindje.”