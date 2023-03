Festival Trek komt naar Tilburg: dit is er te doen

Lekker eten en drinken in het Spoorpark

De foodtrucks vind je in het Spoorpark waar je in het groen kunt genieten van allerlei gerechtjes. Uiteraard kun je er ook een drankje doen, want er is een groot wijnterras, een Biergarten en een cocktailbar aanwezig. Nieuw dit seizoen is de ‘Sangria & Bubbels Bar’. Daar kun je verschillende soorten sangria en mousserende wijnen proeven in combinatie met een oester of Spaans hapje. Salud!