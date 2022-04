Festival Fier! in Hilvarenbeek is terug van weggeweest

Tilburger zei nooit meer in politieau­to te zitten, dus vluchtte hij na akkefietje

BREDA\TILBURG – De 42-jarige Joshua C. uit Tilburg zweerde in de kerk dat hij zijn leven zou beteren en nooit meer in een politieauto zou zitten. Maar wat doe je dan als de politie achter je aankomt en aangeeft dat je moet stoppen?

13 april