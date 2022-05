Feest Club is al een halve eeuw Nooit Op Tijd Thuis

Na parkinso­nope­ra­tie voelt Marti de Brouwer zich zeven jaar jonger, maar filmpje ontbrak: nu speelt hij zelf de hoofdrol

TILBURG - Heel graag had Marti de Brouwer een duidelijk voorlichtingsfilmpje gehad over de manier waarop ze twee elektroden in zijn hersenen plaatsen voor hij de operatie onderging. ,,Maar er was niets te vinden.” Daarom maakt hij er samen met het ETZ eentje. ,,Om zo toekomstige parkinsonpatiënten wél goed te kunnen informeren.”

12 mei