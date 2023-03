FCK De Hommel vecht voor laatste kans en slaagt met vlag en wimpel, BE’79 kan koploper niet verrassen

met video De das was bijna uitgestor­ven, maar doet het nu (te) goed: ‘Spuit in de kont is nu enige oplossing in Esch’

ESCH – Ooit werd de das met uitsterven bedreigd in Nederland. Nu is de soort springlevend en legt het dier zelfs de belangrijkste spoorverbinding van Brabant voor weken lam. Is ‘herintreding’ misschien te goed gelukt?