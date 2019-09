Fans vol lof over De Zes Zwanen, ‘Dit is de typische Efteling-magie’

COLUMN Dit jaar op Knetters: een writer en een illustra­tor in residence

13:00 Compleet uitverkocht. Poppodium 013. De eerste editie van Knetters, precies acht jaar geleden. Een initiatief van SPIL, de Stichting Plezier In Lezen. Tegen alle trends in was, op een bodem van bevlogenheid, een plan geplant dat in minder dan geen tijd uitgroeide tot een knoepert van een kinderboekenfeest. Instant volle bak, kinderen uit hun dak. Een halfjaar eerder beleefde de grotemensenvariant zijn eerste bloei: Tilt, ook geworteld in enthousiasme, ook bemest met samenwerkingsverbanden, ook besproeid met een forse scheut tegendraadsheid.