Familie Pollet bepaalde in verregaande zin hoe Tilburg eruitziet: 'De eerste pandjesbazen van de stad’

Je kunt de geschiedenis voelen: die voelt glad, heel glad. ,,Stucmarmer”, zegt schrijver en onderzoeker Lenneke Willemstein. Ze staat in de gang van Villa De Vier Jaargetijden aan de Noordstraat, waar de muren weer bloot liggen. Eerst zat er behang overheen.



,,Marmer voor aan de muur was natuurlijk helemaal niet praktisch, hartstikke zwaar, daarom werd er stuc gemaakt uit gips, lijmwater en pigment. Er is hier een heel dun laagje aangebracht, het voelt en oogt als marmer. Het is erg kostbaar.”



De familienaam is uitgestorven, maar de pracht en praal die de familie Pollet naar Tilburg bracht is nog alom aanwezig. De machtige textielfamilie vluchtte tijdens de Franse Revolutie en heeft onuitwisbare sporen nagelaten in de stad. Niet alleen in de entreehal van de villa aan de Noordstraat, op heel veel belangrijke plekken.