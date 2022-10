Exposities, muziek en mini-documentaires: Tilburgs Paleis Raadhuis bomvol fotografie

‘Wtf! Which airport?’ Populaire K-Pop naar Berlijn, Londen, Parijs en ‘random Dutch city’ Tilburg

TILBURG - ‘Niets verbaast me zoveel als Tilburg’, denken ze in Polen. ‘Waarom Tilburg als er zoveel steden zijn?’ vraagt de Turkse Selma zich af op Twitter. De band Dreamcatcher komt naar 013 en dat leidt in de halve wereld vooral tot de vraag: waar ligt dat eigenlijk? En waarom in hemelsnaam?

3 oktober