Even waren Frans en Johan van Laarhoven weer samen

Johan van Laarhoven moet nog minimaal week cel in, rechter doet volgende week pas uitspraak in kort geding

16:56 In de rechtbank van Den Haag diende vrijdagmiddag het kort geding van de advocaten van Johan van Laarhoven. Zij willen dat de ex-coffeeshophouder direct medische zorg krijgt in een ziekenhuis. De rechter doet volgende week uitspraak, wat betekent dat Van Laarhoven nog zeker een week in zijn cel moet blijven.