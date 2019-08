‘Europese Gigafactory Tesla niet naar Tilburg’

Hilvaren­beek: ‘Gedogen varkens­stal in Esbeek duurde te lang’

18:50 ESBEEK - De gemeente Hilvarenbeek had strakkere afspraken moeten maken over het gedogen van een varkensstal zonder vergunning in Esbeek. Dat heeft de Hilvarenbeekse wethouder Ted van de Loo gezegd. Hoewel de vergunning al in 2015 werd ingetrokken, is de stal voor 1.200 varkens aan de Lage Mierdseweg sindsdien steeds in gebruik geweest.