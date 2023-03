Ervaren acrobaat Lucho Smit nieuwe artistiek leider van Festival Circolo

TILBURG - Lucho Smit is met ingang van april de nieuwe artistiek leider van Festival Circolo. Hij neemt het stokje over van Wendy Moonen, die sinds 2012 het festival heeft uitgebouwd tot een internationaal evenement.

De Nederlander (40) is een ervaren circusmaker. Hij studeerde hedendaags circus in Frankrijk en speelt bij het Franse Galapiat Cirque. Met dat gezelschap stond hij in 2010 met de voorstelling Risque Zér0 op Circolo. In 2021 was hij opnieuw te zien op Circolo in Tilburg met zijn solovoorstelling L’âne & la Carotte.

Smit: ,,Circus maakt al meer dan 30 jaar deel uit van mijn leven. Het is voor mij een grote eer en uitdaging om de rol van artistiek leider van Festival Circolo op me te nemen. Ik zie kansen om het festival nog sterker te positioneren in het Nederlandse en internationale podiumkunstenveld. Daarnaast wil ik me inzetten voor een intensievere interactie tussen circusmakers en publiek. Kunst en circus moeten in mijn ogen bijdragen aan de versterking van de samenhang in de samenleving.”

Juiste persoon

Festival Circolo is ervan overtuigd dat Smit de juiste persoon is om deze lijn door te zetten en is erg enthousiast over zijn visie op de toekomst van het festival.

Lucho Smit wordt regelmatig gevraagd als regisseur en/of artistiek adviseur door circusgezelschappen en circusopleidingen over de hele wereld. Hij is ook lid van de internationale vakjury van CircusNext, het Europees talentenprogramma op het gebied van circus.

Volledig scherm Lucho Smit tijdens de voorstelling L’âne et la Carotte die ook te zien zal zijn tijdens Festival Circolo in Tilburg. © Sébastien Armengol