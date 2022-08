Ernest Potters (1953-2022): met een groot hart op de bres voor de kunsten

Ernest Potters is zoon van Lies en Henk Potters. Zij hadden een pottenbakkerij in Tilburg, die later naar Oisterwijk is verhuisd. De twee hadden zes kinderen. Ernest Potters werd geboren in 1953 in Tilburg. Net als zijn ouders was hij een creatieve duizendpoot. Hij werkte onder meer als fotograaf voor Muziekkrant OOR, Hitkrant, JazzNu en voor landelijke dagbladen.