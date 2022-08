EOD schrok van grote hoeveelheid wapens en vuurwerk bij Tilburger

Het Openbaar Ministerie eiste donderdag bij de rechtbank in Breda vier jaar cel. De verdachte was in de ogen van officier van justitie Marcel Kikkert een gewaarschuwd mens. Hij was in een ver verleden al eens veroordeeld en ook in 2018 was er een wijkagent aan huis geweest om de man te waarschuwen. Toch ging hij door met verzamelen van wapens en vuurwerk. Op 13 augustus vorig jaar stond de politie op de stoep van zijn woning aan de Akkerstraat.