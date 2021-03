Enorme file op A58 tussen Breda en Tilburg door botsing met twee auto's en vrachtwagen

Coalitie Tilburg houdt voet bij stuk: geen referendum over bedrijven­ter­rein Wijkevoort

8 maart TILBURG - Als een kind dat zijn zin niet krijgt en toch maar blijft doordrammen. Zo omschreef D66-raadslid Koen van der Krieken maandag de vergeefse oproep van PvdA, Lokaal Tilburg en 50Plus om alsnog nog een referendum te houden over bedrijventerrein Wijkevoort in Tilburg. ,,Deze discussie hebben we in oktober al gevoerd en is een gepasseerd station”, aldus Van der Krieken.