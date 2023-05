En dan kun je ein-de-lijk fatsoenlijk parkeren in de Spoorzone: ‘Het is meer dan alleen een parkeergarage’

Winnen dankzij een goed gemikte tik met de fietspomp – en meer sterke verhalen in boek over wielerdorp Alphen

ALPHEN – Prachtige wielerverhalen te over in Alphen. In Premies op de Meet beschrijft Jan Wildhagen onder andere op dat het op graszoden voor geen meter reed. Maar ook de rondemiss, mecanicien, sportfotograaf, wielerarts en wielerredacteur komen langs.