En dan is het tijd voor Decibel Outdoor: ‘Onbeschrijfelijke sfeer, daar moet je bij zijn’

Als Bekenaar werd jij al vroeg blootgesteld aan het festival.

,,Dat klopt. In 2006 verhuisde het festival naar de Beekse Bergen en konden wij thuis in de tuin meegenieten van de muziek en het vuurwerk. In groep 8 begon ik met luisteren naar hardcoremuziek en daar ben ik sindsdien niet mee gestopt. Als jong ventje kon het aftellen beginnen tot ik 18 jaar was. Ik kon toen al niet wachten om naar Decibel Outdoor te gaan. In 2018 was het dan zover.”