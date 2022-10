Elk jaar komen er 7000 films uit, Jasper Naaijkens pikte er 17 uit voor Film Festival Tilburg: ‘Sommige mensen gaan ze allemaal zien’

Eerbetoon met Apa­che-helikopter aan militair Kevin van de Rijdt in Tilburg: ‘Hij is veel te jong overleden’

TILBURG - Op 6 september 2009 sneuvelt militair Kevin van de Rijdt tijdens een missie in Afghanistan, pas 26 jaar oud. Als scherpschutter in de eerste linie wordt hij dodelijk getroffen. Met een officiële ceremonie is hij woensdag herdacht in Tilburg, de stad waar hij studeerde.

