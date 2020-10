Elf personen bekeurd voor overtreden coronaregels in horecapand Tilburg na meldingen geluidsoverlast

COLUMN Waarom een trottoi­raan­slag in Rijsbergen weleens onbestraft zou kunnen blijven

30 september Het beeld van de bewakingscamera is misselijkmakend. Groepjes jongeren staan op een stoep met elkaar te praten. Plots zien we koplampen schijnen. En bam! Daar rijdt een auto in volle vaart dwars door de samenscholing heen. Mensen stuiteren over de motorkap, vliegen door de lucht.