Eis 20 maanden tegen dronken verpleger voor misbruik gehandicapte vrouw

Tilburgse verdachte dodelijk steekinci­dent Van Alkemade­straat langer vast

19 april TILBURG - De verdachte van de dodelijke steekpartij in een Tilburgse woning op 31 maart, blijft nog zeker 90 dagen in voorlopige hechtenis. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Breda besloten. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten dat de 38-jarige man vooralsnog doodslag ten laste wordt gelegd.