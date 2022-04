Eindelijk een expositie voor kunstenaarscollectief: PRIKKELZ opent in Biezenmortel

BIEZENMORTEL - Drie maal is scheepsrecht voor de kunstenaars Hans van Bijnen, Clemens van Meurs en Martin de Ruijter. Na twee keer niet kunnen exposeren, kan het nu wel doorgaan in Biezenmortel.

Vol trots kondigden de heren enkele weken terug hun expositie PRRIKKELZ aan. Samen zouden ze na twee jaar corona eindelijk hun werk weer eens laten zien aan publiek. De uitnodigingen waren verstuurd, social media ingezet maar toen ging de telefoon, vertelt Martin de Ruijter uit Udenhout.

,,Onze expositieruimte werd ingezet voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Begrijpelijk, maar daardoor ging onze expositie ging weer niet door.”

De teleurstelling bleek gelukkig maar van korte duur: ,,De ruimte bleek toch niet nodig te zijn en dus konden wij er alsnog in.”

Zaterdag openen ze hun drie weekenden durende expositie in het hoofdgebouw van Landpark Assisië in Biezenmortel. Hans van Bijnen uit Drunen exposeert met beelden en sculpturen, Clemens van Meurs uit Berkel-Enschot met collages en De Ruijter zelf met poëzie en fotografie. Op het laatste moment is er als extraatje ook werk toegevoegd van Paul Bonten, bewoner van het Landpark.

Vergane materialen

Rode draad in de werken van Van Bijnen, Van Meurs en De Ruijter is het gebruik van vergane materialen, weet De Ruijter.

,,Ik fotografeer bijvoorbeeld verweerd staal en maak er een gedicht bij, Hans werkt met afgedankte materialen en Clemens maakt bijvoorbeeld collages. Op die manier geven we dingen een nieuwe realiteit”, stelt De Ruijter. Hun expositie is daarmee gevarieerd en spreekt daardoor een breed publiek aan, hoopt hij. ,,We willen onze bezoekers prikkelen. En dat kan, want iedereen kan er iets anders in zien.”

Daarnaast zijn de werken soms best een beetje absurdistisch, geeft De Ruijter toe. ,,We leven in een rare tijd van oorlog met een wereld vol prikkels. Wat moet een kunstenaar daar dan nog aan toe voegen? Laat ons dan maar werk maken waar nog om gelachen kan worden. Want een beetje humor kunnen we nu ook wel gebruiken.”

De expositie is in het het hoofdgebouw van Landpark Assisië aan het Pandaplein 1 in Biezenmortel en is gratis toegankelijk op zondag 24 april en de twee weekenden daarna van 11.00 tot 17.00 uur.