Eigenaar Blade Bikes verbouwereerd na ramkraak op fietsenwinkel: ‘Ik snap niet waarom iemand dit zou doen’

COLUMN PLAATS DELICT Hoe hoog is het IQ op de criminele apenrots?

4 augustus In Sint-Willebrord, toch al behept met een crimineel imago, werd deze week bekend dat de gemeente een beveiligingscamera heeft laten ophangen in een straat waar een ‘vergisaanslag’ is gepleegd. In de nacht van 4 op 5 juni werd de auto van een keurig gezinnetje beschoten. Op de garagedeur spoten de daders het getal 3313, de postcode van de gevangenis in Dordrecht. Buurtbewoners vermoeden dat het eigenlijke doelwit een stuk verderop woont. In een eenzelfde type woning, met dezelfde garagedeur en een vrijwel identieke auto.