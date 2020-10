Efteling mag nog niet uitbreiden, maar bezwaren van omwonenden grotendeels afgewezen

De schatten van Jan van Helvoirt zijn voor iedereen in te zien ‘en het werk is nog niet af’

13 oktober HILVARENBEEK - Roept u maar: een naam die in Hilvarenbeek of een van de kernen voorkomt. Grote kans dat die te vinden is in het archief van Jan van Helvoirt uit Esbeek. Die stelt zijn schat aan informatie nu beschikbaar op internet. En daarmee komt de archivaris in aanmerking voor de Lanciersprijs van het Regionale Archief in Tilburg.