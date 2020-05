Efteling komt vrijdag met datum heropening, park is ‘coronaproof’ gemaakt

Bank 15 verlaat de Spoorlaan (en komt mogelijk elders in de stad terug)

13:00 TILBURG - De creatieve hotspot Bank 15 verlaat de Spoorlaan en gaat voorlopig online verder met het stimuleren van ondernemers, muzikanten en kunstenaars. Op een later moment wil de organisatie van Bank 15 een ander pand betrekken, het liefst in de binnenstad. ,,Daar zoeken we naar. We blijven in Tilburg", zegt oprichter Jerry Opier.